Eastspring perd son directeur des actions japonaises

(NEWSManagers.com) - Eastspring Investments vient de perdre Dean Cashman, directeur des actions japonaises, selon Citywire.Asia. Dean Cashman est parti après avoir travaillé chez Eastspring pendant 20 ans. Il était également gérant du fonds Eastspring Investment Japan Dynamic Fund. Dean Cashman continuera d’épauler l’équipe et l’activité commerciale en tant que conseiller jusqu’à avril 2023. Avant de rejoindre Eastspring, il a travaillé comme vice-président exécutif pour BT Financial Group en Australie pendant 14 ans.

Ivailo Dikov, gérant et analyste au sein de l’équipe actions japonaises, va prendre le relais. Il a rejoint Eastspring en 2013. Auparavant, il a été analyste actions chez Theoria Capital Management à Singapour et TPG Axon Capital au Japon. Il a également été associé de recherche chez Fidelity Investments à Tokyo entre 2005 et 2010.