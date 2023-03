Eastspring nomme une directrice générale en Malaisie

(NEWSManagers.com) - Eastspring Investments, la filiale de la gestion d’actifs de Prudential, a annoncé la nomination d’Anouk Hanafiah en tant que directrice générale pour sa filiale malaisienne. Dénommée Eastspring Al-Wara’ Investments Berhad, il s’agit d’une société de gestion spécialisée dans l’investissement charia basée à Kuala Lumpur.Au sein de ce nouveau poste, Anouk Hanafiah sera chargée du développement de l’activité de la gestion d’actifs compatible avec la charia, c’est-à-dire la loi islamique, pour offrir des solutions aux fonds de pension et d’autres investisseurs institutionnels locaux.Anouk Hanafiah travaille chez Eastspring depuis 2022 comme directrice avant d’être promue à son nouveau poste. Elle est arrivée de Penjana Kapital, une société de capital-risque de l'État malaisien, où elle a été Principal entre 2021 et 2022. Elle a occupé plusieurs postes seniors dont directrice des investissements chez Fortress Capital Asset Managers, VCAP Asset Managers, eti-VCAP Management. Eastspring Investments comptait plus de 222 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2022, dont 8,5 milliards de ringgit malaisien (1,8 milliard de dollars) de la part d’Eastspring Al-Wara’ Investments Berhad.