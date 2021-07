East Capital se choisit un nouveau directeur général

(NEWSManagers.com) - East Capital Holding a nommé Per Elcar en tant que directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er juillet et succédera à Peter Elam Håkansson, l'actuel directeur général, qui reste président et directeur de la gestion. Il est aussi associé de la société de gestion suédoise.

Per Elcar a une trentaine d' années d' expérience sur les marchés de capitaux. Il a notamment été responsable des actions d' Enskilda Securities, responsable des ventes en Europe du Nord de Cheuvreux Crédit Agricole et responsable de Handelsbanken Capital Markets & Asset Management. Il conseille le groupe East Capital depuis janvier 2021.

Per Elcar sera chargé de développer East Capital.

La société de gestion suédoise gère aujourd' hui 4,8 milliards d' euros. Initialement spécialisée dans les actions des marchés émergents, la société s'est par la suite diversifiée notamment grâce à des acquisitions. Elle compte désormais quatre filiales : East Capital, East Capital Real Estate, Espiria et Adrigo. East Capital détient aussi une participation dans l' investisseur à impact Alquity.