EagleRock, propriétaire foncier du bassin du Permien, vise une valorisation de 2,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1 et de précisions tout au long du texte)
La société de gestion foncière EagleRock
EROK.N vise une valorisation pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle cherche à tirer parti du regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'énergie.
La société basée à Houston a déclaré qu'elle visait à lever jusqu'à 346 millions de dollars lors de son introduction en bourse en proposant 17,3 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 20 dollars chacune.
Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Piper Sandler et Raymond James figurent parmi les chefs de file de l'opération.
EagleRock a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "EROK".
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