Eagle Football : l'OL transfère un joueur pour 9 millions d'euros

Recruté lors du dernier mercato hivernal en provenance du club belge de La Gantoise, le jeune attaquant nigérian de 22 ans a disputé 21 rencontres et marqué 5 buts avec l'OL en 2024.

(AOF) - L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son attaquant Gift Orban au club allemand d'Hoffenheim. Le montant de l'opération s'élève à 9 millions d'euros, accompagné d'un bonus maximum de 3 millions d'euros (dont 1 million garanti) et d'un intéressement de 7,5% sur la plus-value d'un potentiel futur transfert.

