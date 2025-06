EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE RAYAN CHERKI À MANCHESTER CITY - MERCI ET BONNE CONTINUATION RAYAN !

Lyon, le 10 juin 2025

Quinze ans après son arrivée à l'Academy, Rayan Cherki quitte l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec le club anglais de Manchester City. Le montant de l'opération s'élève à 42,5 M€, dont 6 M€ de bonus, et auquel pourra s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé à l'âge de 7 ans, Rayan Cherki aura marqué l'histoire de l'OL par sa précocité et son talent, gravissant chaque échelon jusqu'à l'équipe professionnelle. De son entrée à l'Academy en 2010 jusqu'à son dernier match contre Angers, le 17 mai dernier au Groupama Stadium, Rayan aura toujours été un joueur à part, capable d'enflammer un match sur un geste, un dribble, une inspiration.

Doué d'une technique au-dessus de la moyenne, l'attaquant lyonnais aura disputé 185 rencontres sous le maillot olympien depuis ses débuts, le 19 octobre 2019 contre Dijon, à tout juste 16 ans. Six saisons plus tard, il quitte le club avec 29 buts et 45 passes décisives à son compteur. Sa dernière saison, la plus accomplie, l'a vu franchir un cap : 8 buts, 11 passes décisives, une place dans l'équipe type UNFP de Ligue 1, les titres de meilleur passeur, meilleur dribbleur du championnat, et meilleur jeune de l'Europa League.

C'est aussi avec l'OL qu'il s'est ouvert les portes de l'équipe de France et des Jeux Olympiques. Médaillé d'argent à Paris 2024, Rayan a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour les 2 matches de Ligue des Nations. Buteur et passeur décisif lors du 1 er match face à l'Espagne, Rayan Cherki a été titularisé quelques jours plus tard lors de la victoire face à l'Allemagne.

À bientôt 22 ans, Rayan Cherki met donc fin à une aventure de près de 15 ans avec son club de cœur pour découvrir un nouveau championnat et l'un des plus grands clubs européens. L'Olympique Lyonnais tient à le remercier chaleureusement pour son engagement sans faille, son attachement indéfectible au maillot, les émotions partagées au fil des années et lui souhaite la plus belle des carrières.

