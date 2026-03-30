EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE MARTIN SATRIANO À GETAFE

30 mars 2026 – 19H00
L'Olympique Lyonnais et Getafe ont convenu de transformer le prêt de Martín Satriano en transfert définitif. Le montant de l'opération s'élève à 6 M€ assorti de bonus pouvant atteindre 0,2 M€.
Arrivé à l'OL à l'été 2025, Martin Satriano avait disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais, inscrivant 3 buts, dont un doublé face au FC Nantes lors du match anniversaire des 75 ans du club.
L'Olympique Lyonnais tient à saluer l'engagement de Martin Satriano durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en Espagne.
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