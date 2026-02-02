EAGLE FOOTBALL GROUP : ROMAN YAREMCHUK PRÊTÉ A L'OL AVEC OPTION D'ACHAT

2 février 2026 – 18h00

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk jusqu'au 30 juin 2026, sous la forme d'un prêt d'un montant de 1,5 M€, assorti d'une option d'achat de 5 M€.

Né en 1995 à Lviv, Roman Yaremchuk possède une expérience confirmée du haut niveau. Formé en Ukraine, il débute sa carrière professionnelle au Dinamo Kiev en 2016, avant de s'imposer au KAA Gent entre 2017 et 2021, avec lequel il inscrit 61 buts en 152 rencontres.

Après un passage au Benfica Lisbonne, puis au Club Bruges, Roman Yaremchuk est prêté au FC Valence, avant de rejoindre l'Olympiakos en 2024, où il remporte trois trophées (Championnat, Coupe nationale et Supercoupe). Régulier au plus haut niveau depuis plusieurs saisons, il compte plus de 400 matches en professionnel dont 65 sélections avec l'équipe nationale d'Ukraine, avec laquelle il a notamment participé aux derniers éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Auteur de 117 buts dans sa carrière, l'attaquant de 1,91 m rejoint l'OL pour renforcer le secteur offensif et apporter ainsi sa solide expérience à Paulo Fonseca, à l'approche d'une période dense marquée par l'enchaînement des trois compétitions.

"Je suis vraiment très heureux d'être ici et de retrouver Clinton (Mata), avec qui j'ai joué à Bruges. Je connais également bien Paulo Fonseca. L'ambiance du Groupama Stadium, hier soir, m'a immédiatement marqué et j'ai déjà hâte de jouer devant tous les supporters."

