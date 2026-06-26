EAGLE FOOTBALL GROUP : RÉALISATION DES OPÉRATIONS AVEC OLYMPE BIDCO ET DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE DU GROUPE OL

Lyon, le 26 juin 2026, 18h00

Eagle Football Group S.A. (« EFG » ou la « Société ») confirme la réalisation des opérations avec Olympe Bidco SAS, le véhicule d'acquisition de Michele Kang (« Olympe Bidco »), et de la restructuration de la dette d'EFG et d'Olympique Lyonnais SASU (« OL SASU » et, conjointement avec EFG, le « Groupe OL ») annoncées le 23 juin 2026 [1] (ensemble, l'« Opération »).

A la suite de la satisfaction de la condition suspensive relative au maintien de l'équipe de l'OL en Ligue 1 pour la saison 2026/2027 par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) et de l'accomplissement de certaines étapes de réalisation, Olympe Bidco a acquis ce jour auprès d'Eagle Football Holdings Bidco Limited (en administration ) (« Eagle Bidco ») l'intégralité des actions EFG détenues par Eagle Bidco (représentant environ 87,78 % du capital social), pour un prix total de 30.000.000 USD (soit environ 0,1943 USD par action), dans le cadre de la procédure d' administration anglaise.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, Olympe Bidco déposera une offre publique d'achat obligatoire sur les actions EFG restantes auprès de l'Autorité des marchés financiers au prix de l'acquisition du bloc (l'« Offre »). Eight Advisory, désigné par le conseil d'administration de la Société le 23 juin 2026 1 , agira en qualité d'expert indépendant dans le cadre de l'Offre.

Parallèlement, une première tranche de prêt d'actionnaire 31.000.000 € a été mise à disposition du Groupe OL par Olympe Bidco (avec un engagement pouvant aller jusqu'à 71.000.000 € au cours des deux prochaines saisons de football). Le rééchelonnement de la dette avec les créanciers garantis de premier rang d'OL SASU est devenu effectif, et les dettes du Groupe OL envers des affiliés d'« Eagle Football » ont été libérées.

Comme annoncé le 23 juin 2026 1 , Michele Kang reste Présidente-Directrice générale d'EFG et Présidente d'OL SASU. Michael Gerlinger reste Directeur général d'OL SASU.

Le Groupe OL est sorti du groupe comprenant l'ensemble des affiliés d'Eagle Bidco. La Société sera renommée « Olympique Lyonnais Groupe S.A. » lors de la prochaine assemblée générale.

Michele Kang a déclaré : « Je suis extrêmement heureuse que cette opération ait abouti. Grâce à un effort sans précédent, nous avons pu conclure cette transaction en un temps record et permettre à l'OL d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. C'est un immense soulagement pour tous ceux qui aiment ce club. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le football et travailler à nos objectifs sportifs pour briller à nouveau en Europe. »





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[1] Voir communiqué de presse publié par la Société le 23 juin 2026.