EAGLE FOOTBALL GROUP : PRET DE MATT TURNER AUX NEW ENGLAND REVOLUTION

Lundi 13 juillet 2026 - 18h00

L'Olympique Lyonnais informe du prêt du gardien américain Matt Turner aux New England Revolution pour une période initiale de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Ce prêt pourra, sous certaines conditions, être prolongé d'une année supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2027, et sera, le cas échéant, assorti d'une option d'achat d'un montant de 1,3 M€ en faveur des New England Revolution.

Agé de 32 ans, Matt Turner retrouve la franchise de Major League Soccer, avec laquelle il a déjà disputé 135 rencontres.

International américain, il a également participé à la Coupe du Monde 2026 avec la sélection des États-Unis.

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : finance@ol.fr

www.finance.ol.fr Eagle Football Group SA

Euronext Paris - compartiment B

Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN: FR0010428771

Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs