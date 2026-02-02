 Aller au contenu principal
EAGLE FOOTBALL GROUP : NOHAM KAMARA REJOINT L'OL EN PRÊT AVEC OPTION D'ACHAT
information fournie par Actusnews 02/02/2026 à 21:00

2 février 2026 – 21h00

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée jusqu'à la fin de la saison de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat d'un montant de 4 M€, assorti d'un maximum de 2 M€ de bonus et d'un intéressement complémentaire de 20% sur une éventuelle plus-value future.

Formé en région parisienne (CS Meaux, US Torcy), Noham Kamara a rejoint le centre de formation du PSG en 2024 à l'âge de 17 ans. International U20, le défenseur central a participé aux sept rencontres de l'Equipe de France lors de la Coupe du Monde disputée au Chili en octobre dernier, et a également pris part à trois matches avec le PSG.

L'Olympique Lyonnais est très heureux de conclure ce mercato hivernal en intégrant Noham Kamara à son effectif pour la deuxième partie de la saison.

EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com 		Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m5lyY8iYkm3Gl3JuZZ5sbWaVa5eSyJGZaWWZyJKca8jJZ55kmphpa5uZZnJnmGxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96378-efg-02022026-kamara-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

