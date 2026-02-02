EAGLE FOOTBALL GROUP : NOHAM KAMARA REJOINT L'OL EN PRÊT AVEC OPTION D'ACHAT

2 février 2026 – 21h00

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée jusqu'à la fin de la saison de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat d'un montant de 4 M€, assorti d'un maximum de 2 M€ de bonus et d'un intéressement complémentaire de 20% sur une éventuelle plus-value future.

Formé en région parisienne (CS Meaux, US Torcy), Noham Kamara a rejoint le centre de formation du PSG en 2024 à l'âge de 17 ans. International U20, le défenseur central a participé aux sept rencontres de l'Equipe de France lors de la Coupe du Monde disputée au Chili en octobre dernier, et a également pris part à trois matches avec le PSG.

L'Olympique Lyonnais est très heureux de conclure ce mercato hivernal en intégrant Noham Kamara à son effectif pour la deuxième partie de la saison.

