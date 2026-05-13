EAGLE FOOTBALL GROUP : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025/2026 DE LA SOCIÉTÉ EAGLE FOOTBALL GROUP

Lyon, le 13 mai 2026

Conformément aux dispositions de l'article 221-4-V du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, il est précisé que le rapport financier semestriel 2025/2026 de la société Eagle Football Group est disponible et consultable à compter du 13 mai 2026 sur le site internet de la société Eagle Football Group - Rapports semestriels dans la rubrique Rapports semestriels.

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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98285-efg-13052026-mise-a-disposition-du-rfs-2025-2026-fr.pdf