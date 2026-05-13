EAGLE FOOTBALL GROUP : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025/2026 DE LA SOCIÉTÉ EAGLE FOOTBALL GROUP

Lyon, le 13 mai 2026
Conformément aux dispositions de l'article 221-4-V du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, il est précisé que le rapport financier semestriel 2025/2026 de la société Eagle Football Group est disponible et consultable à compter du 13 mai 2026 sur le site internet de la société Eagle Football Group - Rapports semestriels dans la rubrique Rapports semestriels.
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EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com
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Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : nGyblcmal5jJnGpuastubGmUnGiUyGCZlmGdlZVqapabnZ1jxpmTmZyYZnJpl21r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98285-efg-13052026-mise-a-disposition-du-rfs-2025-2026-fr.pdf
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