EAGLE FOOTBALL GROUP : Mise à disposition de la documentation préparatoire à l'assemblée générale mixte du 16 octobre 2026

Lyon, le 25 septembre 2026

Les actionnaires de la société Eagle Football Group sont invités à participer à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le :

Vendredi 16 octobre 2026, à 11 heures

au Groupama Stadium

10, avenue Simone Veil - 69150 Décines-Charpieu

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié dans le BALO n°108 du 9 septembre 2026.

Cet avis est également disponible sur le site Internet de la société ( https://finance.ol.fr/informations-financieres/documents-assemblees-generales.html ).

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur le site internet de la société ( www.finance.ol.com ) ainsi qu'au siège social.

Ces documents sont accessibles en ligne sur le site de la société.

Les informations et documents peuvent être également transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société.

Tél : 04 81 07 55 00

Fax : 04 81 07 45 65

Email : finance@ol.fr

www.finance.ol.fr Eagle Football Group SA

Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs