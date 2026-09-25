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EAGLE FOOTBALL GROUP : Mise à disposition de la documentation préparatoire à l'assemblée générale mixte du 16 octobre 2026
information fournie par Actusnews 25/09/2026 à 21:45
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Lyon, le 25 septembre 2026

Les actionnaires de la société Eagle Football Group sont invités à participer à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le :

Vendredi 16 octobre 2026, à 11 heures

au Groupama Stadium
10, avenue Simone Veil - 69150 Décines-Charpieu

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié dans le BALO n°108 du 9 septembre 2026.

Cet avis est également disponible sur le site Internet de la société ( https://finance.ol.fr/informations-financieres/documents-assemblees-generales.html ).

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur le site internet de la société ( www.finance.ol.com ) ainsi qu'au siège social.

Ces documents sont accessibles en ligne sur le site de la société.

Les informations et documents peuvent être également transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société.

Tél : 04 81 07 55 00
Fax : 04 81 07 45 65
Email : finance@ol.fr
www.finance.ol.fr 		Eagle Football Group SA
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares - CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZtpY8ZvlWuamm1pY5drb2aYb5yUk2DHaGGWmZRsk5jJZ3Bhx5uUm8mSamlhmWlt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100447-olg-ag-16.10.2026-cp-mise-a-disposition.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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