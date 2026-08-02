EAGLE FOOTBALL GROUP : Le défenseur autrichien FElix Bacher s'engage avec l'OL jusqu'en 2031

Dimanche 2 août 2026 - 10h00

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée du défenseur autrichien Felix Bacher, en provenance du GD Estoril Praia, pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2031. Le montant du transfert s'élève à 4,3 M€, auxquels pourront s'ajouter un maximum de 0,8 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future.

Agé de 25 ans, Felix Bacher a été formé en Autriche, notamment au FC Wacker Innsbruck où il intègre l'équipe réserve à l'âge de 18 ans avant de faire ses grands débuts en professionnels. Le défenseur de 1m90 rejoint ensuite Fribourg puis revient en Autriche, en 2021, au WSG Tirol. Félix Bacher réalise alors trois saisons pleines, avec 85 matches disputés et se révèle comme l'une des références du championnat à son poste.

L'international U20 autrichien rejoint ensuite le GD Estoril Praia à l'été 2024 et s'impose de nouveau comme un titulaire indiscutable au sein du club portugais. Bacher joue 58 matches (4 buts), dont l'intégralité des rencontres du championnat de Liga Portugal la saison passée, et fait valoir ses qualités de défenseur central moderne, puissant, athlétique et capable d'évoluer aux deux postes de défenseur central.

L'Olympique Lyonnais se félicite de l'arrivée de Felix Bacher, 6 ème recrue de ce mercato estival, et poursuit ainsi sa volonté de miser sur des joueurs prometteurs issus notamment du championnat portugais, comme il a pu le faire l'an passé avec Afonso Moreira et Ruben Kluivert.

La réaction de Felix Bacher : « C'est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'on vivra tous de grands moments cette saison et j'ai déjà hâte de jouer pour ce club et ses supporters. Je suis quelqu'un d'ambitieux, j'aime être un leader pour l'équipe et me donner à 100% sur le terrain. »

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