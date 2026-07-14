Eagle Football Group : l'OL prête son gardien Matt Turner avec option d'achat

L'Olympique Lyonnais a officialisé le prêt de son gardien américain Matt Turner aux New England Revolution.
L'accord porte sur une première période de six mois, jusqu'au 31 décembre 2026, avec la possibilité d'être prolongé d'une saison supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2027, sous certaines conditions.
En cas de prolongation, le club de MLS bénéficiera d'une option d'achat fixée à 1,3 million d'euros.
A 32 ans, Matt Turner retrouve les New England Revolution, où il s'était révélé avant son départ pour l'Europe. Il avait porté les couleurs de la franchise américaine à 135 reprises. International américain, le portier a également participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection des Etats-Unis.
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