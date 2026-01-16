EAGLE FOOTBALL GROUP : L'OL LEVE L'OPTION D'ACHAT DE MARTIN SATRIANO AVANT SON PRET A GETAFE

16 janvier 2026 – 18h15

L'Olympique Lyonnais informe avoir levé l'option d'achat de Martin Satriano auprès du Racing Club de Lens pour un montant de 5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 1 M€ et d'un intéressement de 10% sur la plus-value. Dans la perspective de lui offrir davantage de temps de jeu, l'attaquant uruguayen rejoint Getafe jusqu'à la fin de la saison, dans le cadre d'un prêt initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 €, assorti d'une option d'achat fixée à 6,5 M€.

Arrivé le 1 er septembre dernier, Martin Satriano (24 ans) a disputé 19 matchs avec l'OL toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts, dont un doublé face au FC Nantes lors du match célébrant les 75 ans du club.

L'Olympique Lyonnais remercie Martin pour son implication remarquable au cours de ces six premiers mois et lui souhaite une excellente seconde partie de saison en Espagne avec Getafe.

