EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) : RAISON DE LA SUSPENSION DE LA COTATION DES TITRES EAGLE FOOTBALL GROUP

Lyon, le 20 septembre 2024,

Lors de la conférence de presse du 11 septembre 2024, John Textor a déclaré :

“Pour les actions restant en circulation, les actions cotées en bourse d'Eagle Football Group, et je vais aller voir l'AMF dans les semaines à venir pour proposer un plan d'offre pour ces actions restantes avec évidemment une prime substantielle par rapport au prix d'aujourd'hui et un prix qui serait même supérieur aux 3 € par action, que nous avons payé précédemment et je vais donner aux actionnaires le choix de recevoir du cash à ce montant ou d'échanger leurs titres contre des actions de notre société cotée en bourse sur le New York Stock Exchange. C'est donc quelque chose qui se produira également dans un avenir proche dans le cadre de ce plan de capitalisation plus large.”

À la lumière de ces propos, la cotation du titre Eagle Football Group a été temporairement suspendue.

Eagle Football Group souhaite apporter la précision suivante : il n'existe aucune discussion entre John Textor, Eagle Football Holding et Eagle Football Group sur un éventuel projet d'offre visant les titres d'Eagle Football Group.

La cotation des titres Eagle Football Group, suspendue depuis jeudi 12 septembre, reprendra lundi 23 septembre 2024.



