EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) : NOUVEAUX ÉTATS FINANCIERS AVEC RAPPORTS SANS RÉSERVE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 2023/2024

Lyon, le 27 janvier 2025

Le conseil d'administration d'Eagle Football Group, réuni ce jour, informe des performances financières de l'exercice 2023/2024 et des étapes réalisées depuis la publication du Document d'Enregistrement Universel publié le 25 novembre 2024.

Pour l'exercice 2023/2024, Eagle Football Group présente :

Total des produits des activités en hausse de 25 % à 361,4 M€ (+71,8 M€)

Excédent Brut d'Exploitation en hausse à 44 M€ (+ 46,0 M€)

Amélioration du résultat net à -25,7 M€ (+73,2 M€)

Depuis le 1 er octobre 2024, les étapes financières suivantes ont été franchies :

1/ Apports de liquidités

Eagle Football Holdings, y compris des membres du Conseil d'administration d'Eagle dont John Textor, ont apporté des liquidités pour un montant total d'environ 83 M€ au cours du 4 ème trimestre 2024 et en janvier 2025. Ce montant comprend 21,3 M€ versés par YMK, dont 11 M€ pour l'achat d'actions supplémentaires dans OLF, et le reste pour la constitution d'un fonds de roulement entre OL SASU et OLF.

2/ Mouvements de joueurs

Par ailleurs, le club a observé les mouvements de joueurs suivants :

Cessions de joueurs dont les droits économiques sont détenus par OL SASU pour un total de 62,3 M€ (hors bonus) :

Jefferson dos Santos à Botafogo (5,3 M€ + intéressement 30% / transfert futur),

Gift Orban à Hoffenheim (9,0 M€ + 3,0 M€ bonus dont 1,0 M€ garanti + 7,5% / plus-value future),

Maxence Caqueret à Côme (15,0 M€ + 1,5 M€ bonus + 7,5% / transfert futur)

Luiz Henrique au Zenith St Petersbourg : 33 M€

Prêts de joueurs jusqu'au 30/06/25 (sorties) :

Adryelson à Anderlecht (prêt gratuit avec option d'achat),

Mahamadou Diawara au Havre FC (prêt gratuit sans option d'achat)

Prêts de joueurs jusqu'au 30/06/25 (entrée) :

Thiago Almada en provenance de Botafogo (prêt gratuit)

Résiliations de contrats / prêts de joueurs :

Anthony Lopes

Florent Da Silva

Wilfried Zaha (rupture anticipée de prêt)

Les économies de frais personnel générées sur l'exercice 2024/25 par les mouvements de joueurs du mercato d'hiver s'élèvent à 5 M€ environ.

3/ Waiver

Eagle Football Group a signé un nouvel accord de « waiver » avec ses préteurs, afin de redéfinir certains de ses engagements contractuels.

Au vu de ces perspectives en amélioration, de nouveaux états financiers au 30 juin 2024, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 27 Janvier 2025 selon le principe de continuité d'exploitation, sur la base d'un plan d'exploitation et de capitalisation reposant sur les hypothèses suivantes :

Apport d'un montant maximum de 40 M€ de la part d'Eagle Football Holdings, provenant de la cession prévue de sa participation dans Crystal Palace Football Club ;

Apport d'un montant maximum de 100 M€ au cours du 1er semestre 2025, de la part d'Eagle Football Holdings dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le New York Stock Echange ;

Apports en trésorerie de la part Eagle Football Holdings et de ses actionnaires.

Cependant, bien que le Groupe estime qu'il est probable que tout ou partie de ces opérations de financement et de ses nouveaux engagements nouveaux vis-à-vis des prêteurs soient menés à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales.

Le résultat de l'exercice 2023/2024 publié le 6 novembre 2024 est inchangé à -25,7 M€ (cf annexe).

Un Amendement valant rectificatif du Document d'Enregistrement Universel est en cours de finalisation. Les commissaires aux comptes d'Eagle Football Group envisagent d'émettre une opinion sans réserve et de certifier les nouveaux comptes sociaux et consolidés d'Eagle Football Group au 30 Juin 2024. Depuis de nombreuses années, la Société demeure fortement dépendante des revenus de cessions de joueurs et du soutien financier de ses actionnaires, nécessaires pour financer les importants déficits de trésorerie créés par l'exploitation de son club de football professionnel. Les commissaires aux comptes ont donc attiré l'attention de la Société sur l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation si tout ou partie des opérations mentionnées ci-avant n'étaient pas réalisées. Le lecteur est invité à se référer aux nouveaux rapports des commissaires aux comptes qui seront publiés prochainement.

ANNEXE États financiers consolidés

Compte de résultat

(en K€) 30/06/2024 % du C.A. 30/06/2023 % du C.A. Produits des activités hors trading joueurs 264 138 100% 199 128 100% Plus-value/cessions joueurs 75 867 29% 77 302 33% Achats consommés -72 504 -27% -60 742 -32% Charges externes -53 279 -20% -52 443 -25% Impôts, taxes et versements assimilés -8 094 -3% -8 359 -5% Charges de personnel -161 914 -61% -156 695 -62% Excédent brut d'exploitation 44 215 17% -1 809 10% Dotations aux amortissements et provisions nettes -56 176 -21% -62 014 -41% Autres produits et charges opérationnels courants 38 486 15% -12 520 5% Résultat opérationnel 26 525 10% -76 344 -26% Résultat financier -34 955 -13% -22 788 -10% Résultat avant impôt -8 430 -3% -99 132 -35% Charge d'impôt -11 581 -4% 1 267 1% Quote-part de résultat net des entreprises associées -5 727 -2% -1 107 0% Résultat net de l'exercice -25 737 -10% -98 972 -34% Résultat revenant aux actionnaires de la société -25 205 -97 817 Résultat revenant aux intérêts minoritaires -532 -1 155 Résultat net par action (en euros) -0,13 -1,09 Résultat net par action dilué (en euros) -0,13 -1,04 ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (en K€) 30/06/2024 30/06/2023 Écarts actuariels sur engagements de retraite 280 -132 Variation de la juste valeur des actifs financiers 0 41 218 Éléments non recyclables au compte de résultat 280 41 086 Juste valeur des instruments de couverture 331 545 ID correspondant Éléments recyclables au compte de résultat 331 545 Résultat global -25 126 -57 341 Résultat global revenant aux actionnaires -24 594 -60 514 Résultat global revenant aux minoritaires -532 3 173

Actif

Montants nets (en K€) 30/06/2024 30/06/2023 Immobilisations incorporelles Goodwills 1 866 1 866 Contrats joueurs 129 775 53 296 Autres immobilisations incorporelles 1 796 1 804 Immobilisations corporelles 306 273 325 577 Actifs liés aux droits d'utilisation 10 456 118 748 Autres actifs financiers 27 060 47 305 Créances sur contrats joueurs (part à plus d'un an) 7 449 14 279 Participation dans les entreprises associées 18 295 2 888 Créance d'impôt sur les sociétés 1 197 1 197 Impôts différés -510 5 728 Actifs non courants 503 657 572 689 Stocks 2 905 2 739 Créances clients et actifs sur contrats clients 55 059 18 942 Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an) 9 595 8 655 Actifs courants détenus en vue de la vente 0 53 899 Autres actifs courants et comptes de régularisation 129 896 50 014 Trésorerie et équivalents de trésorerie 129 476 34 605 Actifs courants 326 931 168 854 TOTAL ACTIF 830 589 741 543

Passif

Montants nets (en K€) 30/06/2024 30/06/2023 Capital 267 328 261 504 Primes 169 795 171 422 Réserves -375 518 -246 729 Autres fonds propres 0 11 586 Résultat revenant aux actionnaires de la Société -25 205 -97 817 Capitaux propres part du groupe 36 400 99 966 Intérêts minoritaires 2 984 5 404 Total capitaux propres 39 384 105 370 Emprunts obligataires infrastructures 0 9 063 Emprunts bancaires 305 129 0 Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) 25 865 130 058 Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an) 51 067 13 065 Dettes financières non courantes liées aux obligations locatives 8 312 114 490 Autres passifs non courants 16 741 17 980 Provision pour engagement de retraite 2 312 2 819 Passifs non courants 409 427 287 475 Provisions (part à -1 an) 144 214 Dettes financières (part à -1 an) Découverts bancaires 44 111 Emprunts obligataires infrastructures 0 60 349 Emprunts bancaires infrastructures 0 44 831 Emprunts bancaires 105 383 0 Dettes financières courantes liées aux obligations locatives 2 885 2 968 Autres emprunts & dettes financières 57 494 96 608 Fournisseurs & comptes rattachés 52 969 31 946 Dettes fiscales et sociales 53 105 33 688 Dettes sur contrats joueurs (part à - 1 an) 54 109 31 089 Passifs directement liés à des actifs courants détenus

en vue de la vente 0 11 812 Autres passifs courants et produits constatés d'avance 55 644 35 082 Passifs courants 381 778 348 699 TOTAL PASSIF 830 589 741 543





