EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) : Activité des neuf premiers mois de l'exercice 2023/24

ACTIVIT É des neuf premiers mois

de l'exercice 2023/24

PROGRESSION DE +24% DU TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS [1]

À 252,2 M€ (+49,5 M€)

FORTE ACTIVITÉ EVENTS À 28,3 M€ (+198%) ET TRADING À 96,9 M€ (+25%)

PRODUITS DE LA MARQUE : REVENU PONCTUEL DE 26,9 M€

LIÉ À LA CONCESSION D'UNE LICENCE LONGUE DURÉE À OL FÉMININ

Lyon, le 13 mai 2024

Données en M€ (du 1 er juillet au 31 mars) 31/03/24*

9 mois 31/03/23

9 mois Var Var % Billetterie 25,5 24,8 0,7 +3% dont Championnat & autres matchs 25,2 24,2 1,0 +4% dont Europe 0,3 0,6 -0,3 -51% Droits TV & marketing 30,8 48,2 -17,4 -36% dont LFP-FFF 30,0 47,0 -17,0 -36% dont UEFA 0,8 1,3 -0,5 -36% Partenariats - Publicité 25,6 27,6 -2,0 -7% Produits de la marque 45,0 14,9 30,1 +202% dont Produits dérivés 8,2 8,1 0,1 +1% dont Autres produits de la marque 36,9 6,8 30,1 +443% Events 28,3 9,5 18,9 +198% dont Séminaires & visites 5,3 5,4 -0,1 -1% dont Grands évènements 23,0 4,1 18,9 +464% Produits des activités (hors trading joueurs) 155,3 125,1 30,2 +24% Produits de cessions des contrats joueurs 96,9 77,6 19,3 +25% Total des produits des activités 1 252,2 202,7 49,5 +24%

*Données estimées, non auditées

1/ PROGRESSION DU TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVIT É s de +24% À 252,2 M€

B ILLETTERIE : 25,5 M€ (+0,7 M€, +3%)

Les recettes de billetterie sont quasi stables et s'élèvent à 25,5 M€ (24,8 M€ en N-1), intégrant principalement les revenus des matchs de Ligue 1 à domicile.

DROITS TV & MARKETING : 30,8 M€ (-17,4 M€, -36%)

Au 31 mars 2023, les droits TV intégraient un montant de 16,5 M€ correspondant au 1 er versement de l'aide commerciale LFP/CVC [2] (aucun versement au 31 mars 2024).

Hors impact de ce versement enregistré au 31 mars 2023, les droits TV diminuent de seulement 0,9 M€ du fait, principalement, de l'impact du classement UEFA défavorable sur les droits internationaux, le classement provisoire en Ligue 1 étant identique aux 31 mars 2024 et 31 mars 2023 (10 ème place).

PARTENARIATS - PUBLICITÉ : 25,6 M€ (-2,0 M€, -7%)

Les revenus de Partenariats - Publicité sont impactés défavorablement par le classement provisoire en Ligue 1 (10 ème ) ainsi que par des réductions ou résiliations de contrats de certains partenaires en difficultés financières.

PRODUITS DE LA MARQUE : 45,0 M€ (+30,1 M€, +202%)

Les Autres produits de la marque intègrent une redevance forfaitaire liée à la concession d'une licence, pour une durée initiale de 50 ans, des marques « Olympique Lyonnais » à OL Féminin, conformément aux accords signés avec Michele Kang le 8 février dernier [3] . Cette redevance, d'un montant de 26,9 M€, a fait l'objet d'une augmentation de capital d'OL Féminin, par compensation de créances, au bénéfice d'OL SASU.

Hors impact de ce revenu ponctuel, les autres produits de la marque progressent de +3,2 M€, intégrant les premiers revenus des buvettes de la LDLC Arena (ouverte depuis le 23 novembre 2023), ainsi que d'autres produits divers. Les produits dérivés sont quasi stables à 8,2 M€.

EVENTS : 28,3 M€ (+18,9 M€, +198%)

L'activité Grands évènements atteint un niveau élevé à 23,0 M€, avec notamment, le concert des Red Hot Chili Peppers (11 juillet 2023), cinq matchs de Coupe du Monde de rugby (septembre et octobre 2023), un match de la Ligue des Nations féminine France/Allemagne (23 février 2024), le match de rugby France/Angleterre dans le cadre du Tournoi des 6 Nations (16 mars 2024), un match de l'équipe de France de football, en préparation de l'Euro 2024 (23 mars 2024) au Groupama Stadium, ainsi que les premiers revenus Events de la LDLC Arena inaugurée le 23 novembre 2023 et les premières prestations rendues pour le compte des Jeux Olympiques Paris 2024.

L'activité Séminaires & visites s'établit à 5,3 M€ (contre 5,4 M€ en N-1).

TRADING JOUEURS : 96,9 M€ (+19,3 M€, +25%)

Les produits de cessions de contrats joueurs atteignent un niveau très élevé sur la période à 96,9 M€, avec les cessions de Bradley BARCOLA au PSG (40,5 M€), Castello LUKEBA à Leipzig (30,0 M€), Romain FAIVRE à Bournemouth (14,0 M€), Thiago MENDES à Al Rayyan (4,0 M€), Abdoulaye NDIAYE à Troyes (3,0 M€), Karl TOKO EKAMBI à Abha FC (1,5 M€), Habib KEITA à Clermont (1,1 M€), CAMILO à Akhmat Grozny (0,2 M€), ainsi que des indemnités diverses et incentives pour un montant de 2,7 M€.

Au 31 mars 2023, les produits de cessions de joueurs s'élevaient à 77,6 M€, correspondant à la cession de trois contrats pour un montant cumulé de 66,4 M€, ainsi que des indemnités de prêts et incentives pour un total de 11,2 M€.

2/ ÉVÈNEMENTS r É cents et perspectives

Après des performances sportives en retrait au cours de la première partie de la saison 2023/24, la nouvelle dynamique sportive sous l'impulsion du nouvel entraineur et l'arrivée de nouveaux joueurs lors du mercato d'hiver ont permis une nette amélioration des résultats sportifs, avec pour objectif de se rapprocher des clubs les mieux classés de Ligue 1. L'ambition du club pour l'avenir demeure une participation récurrente en Coupe d'Europe.

Conformément à la décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 11 décembre 2023, la société OL Groupe a changé de dénomination sociale pour devenir Eagle Football Group, en mars 2024.

Le 2 avril 2024, des discussions exclusives et confidentielles ont été engagées entre Eagle Football Group et la société Holnest (family office détenu notamment par Jean-Michel Aulas) en vue de la cession de la totalité des actions de la société OL Vallée Arena (société exploitante de la LDLC Arena), conformément à la stratégie du Groupe qui prévoit notamment un recentrage sur les activités de football masculin. Cette période d'exclusivité s'étend jusqu'au 31 mai 2024.

Après les deux premiers versements (40 M€ au total) liés à l'opération LFP/CVC au cours de l'exercice 2022/23, le Groupe pourrait enregistrer la 3 ème et dernière tranche de versements (50 M€) au 4 ème trimestre 2023/24, sous réserve de la réalisation des opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners et des conditions d'affectation définies par la LFP.

Le Groupama Stadium dispose d'une programmation riche pour les mois à venir, avec notamment des concerts majeurs : Taylor Swift (2 & 3 juin 2024), Rammstein (15 juin 2024), Coldplay (22, 23 & 25 juin 2024) ainsi que des évènements sportifs : 11 matchs de football (masculins et féminins) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 (juillet et août 2024), les cérémonies d'ouverture et clôture de la Compétition WorldSkills Lyon 2024 (au Groupama Stadium et à la LDLC Arena en septembre 2024), ainsi que les demi-finales du TOP 14 de rugby (juin 2025).

Le projet de cotation des titres Eagle football Group (anciennement OL Groupe) ou de celles de son actionnaire majoritaire (Eagle Football Holdings) aux États-Unis sur le New York Stock Exchange progresse. Une telle cotation, si elle devait être réalisée, pourrait être annoncée au cours du 2 nd semestre 2024. Dans ce cadre, Eagle Football Holdings poursuit sa réflexion stratégique concernant une réorganisation juridique des différentes entités du groupe, incluant notamment les clubs de Botafogo, RWD Molenbeek, Crystal Palace et Eagle Football Group.

La cession du Seattle Reign FC (anciennement OL Reign) est en cours de finalisation, le closing pourrait intervenir très prochainement, après approbation du Conseil d'administration de la NWSL ( National Women's Soccer League ) et de la MLS ( Major League Soccer ) (voir communiqué de presse du 18 mars 2024).









[1] IAP (Indicateur Alternatif de Performance) qui comprend les Produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.

[2] Rappel : la création de la filiale commerciale de la LFP et la prise de participation de 1,5 Md€ (13%) par le fonds d'investissement CVC Capital Partners dans ladite filiale ont fait l'objet d'un closing fin juillet 2022. Le collège de L1 et de L2 et le Conseil d'Administration de la LFP ont voté la répartition de 1,1 Md€ reversé aux clubs (fractionnée sur plusieurs exercices), dont une dotation totale de 90 M€ pour l'Olympique Lyonnais SASU (16,5 M€ en août 2022 et 23,5 M€ enregistrés en juin 2023). Sous réserve de la réalisation d'opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners, et des conditions d'affectation définies par la LFP, le solde de 50 M€ pourrait intervenir au cours de l'exercice 2023/2024.

[3] Lire le communiqué de presse du 8 février 2024