EAGLE FOOTBALL GROUP : DÉCLARATION D'ACTIONS ET NOMBRE DE DROITS DE VOTE AU AU 31 DÉCEMBRE 2025
25/02/2026 à 15:40

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :

Nombre total d'actions 175 873 471
Nombre réel de droits de vote 322 783 443
Nombre théorique de droits de vote
(y compris actions auto-détenues) 		334 937 841

Pour plus d'informations :


EAGLE FOOTBALL GROUP

Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nZtulpdsYm6YlnGfZ5mXl2GWl29ik2WbmJaXm2RuZJaUmW+WyGmTZpvGZnJnnGht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96737-efg-declaration-d_actions-et-nombre-de-droits-de-vote-311225-fr.pdf




EAGLE FOOTBALL GR
1,840 EUR Euronext Paris -0,27%


