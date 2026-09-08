EAGLE FOOTBALL GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP AU 30 JUIN 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EAGLE FOOTBALL GROUP à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

- 410 962 titres

- 94 924,14 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 393

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 384

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 66 056 titres pour 123 388,03 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 90 085 titres pour 172 349,35 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 434 991 titres

- 45 594,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 289

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 245

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 55 816 titres pour 97 500,59 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 655 titres pour 72 368,46 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 294 516 titres

- 190 384,17 € en espèces

Il est en outre rappelé que le contrat de liquidité est suspendu jusqu'à nouvel ordre, à la demande de la Société et conformément à la règlementation applicable, depuis le 23 juin 2026 – date à laquelle ont été annoncées les caractéristiques d'un projet d'offre publique d'achat qu'OLYMPE BIDCO envisage de déposer sur les actions de la Société, marquant le début d'une période de préoffre.

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.