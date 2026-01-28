EAGLE FOOTBALL GROUP : ASSEMBLEE GENERALE - GOUVERNANCE

28 janvier 2026 – 19h30

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Eagle Football Group (la « Société ») s'est tenue, comme prévu, ce jour à 11 heures au siège social de la Société.

L'assemblée était présidée par Michele Kang, Présidente du conseil d'administration et Directrice générale.

Toutes les résolutions mises au vote ont été adoptées [1] , parmi lesquelles la ratification de la cooptation de trois nouveaux administrateurs, à savoir Madame Victoria Wescott (administratrice indépendante), Monsieur Gilbert Saada (administrateur indépendant) et Monsieur Stephen Welch [2] .

Les Comités du Conseil d'administration sont désormais composés comme suit :

Comité d'Audit : Gilbert Saada (Président), Victoria Wescott, Stephen Welch ;

Comité des Nominations et des Rémunérations : Sharad Tehranchi (Président), Deborah Andrews, Nathalie Dechy, Victoria Wescott.

En outre, le Conseil d'administration a mis en place un Comité consultatif commercial, comprenant des administrateurs dont Deborah Andrews (Présidente) et Gilbert Saada, et qui a vocation à être complété par des personnalités extérieures. Ce comité aura pour rôle de soutenir le Conseil dans la supervision de la stratégie commerciale et de croissance des revenus de la Société.

Michèle Kang, Présidente - Directrice générale de la Société, a déclaré :

“Il s'agissait de la première Assemblée Générale sous ma direction, qui est une étape importante de la vie d'une société cotée. J'ai apprécié pouvoir échanger de manière constructive et apaisée avec les actionnaires minoritaires, dont certains qui font partie de l'aventure Olympique Lyonnais depuis de très nombreuses années.

Depuis que je me suis engagée à vos côtés pour reconstruire l'OL, l'intérêt de notre Club et de sa communauté sont passés avant tout. Notre unité est notre force et nos voix ne font qu'une pour protéger et faire rayonner l'Olympique Lyonnais.

Notre objectif a été de rétablir la stabilité dans la gouvernance et la direction de l'institution, et d'offrir les meilleures conditions possibles à notre équipe pour qu'elle puisse performer sur le terrain.

L'Assemblée Générale de ce jour marque une nouvelle étape positive dans cette direction.”

[1] Le détail des votes sera disponible sur le site de la Société ( Eagle Football Group - Documents Assemblées Générales )

[2] Voir communiqué du 7 janvier 2026.