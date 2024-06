Eagle Football : cession d'OL Vallée Arena à Holnest et un groupe d'investisseurs

(AOF) - Eagle Football Group annonce la signature d'un accord avec la société Holnest et un groupe d'investisseurs, entrepreneurs et institutionnels, relatif à la cession de la totalité des actions de la société OL Vallée Arena, société exploitante de la LDLC Arena. La cession de 100% des titres de la société et du compte courant d'Eagle Football Group porte sur un montant d'environ 70 millions d'euros, basé sur une valorisation de l'entreprise de l'ordre de 160 millions d'euros.

Le règlement de cette transaction sera effectué sous la forme d'actions Eagle Football Group détenues par Holnest pour un montant de 16 millions d'euros environ et le solde en cash pour 54 millions d'euros environ.

Le closing de la transaction devrait intervenir le 12 juin prochain.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe, notamment le recentrage sur le football masculin annoncé le 25 octobre dernier. Elle devrait permettre à Eagle Football Group de constater une plus-value de cession dans les comptes de l'exercice 2023/2024, ainsi qu'un désendettement significatif.

