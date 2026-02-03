EA dépasse ses prévisions de réservations trimestrielles grâce à son nouveau jeu "Battlefield

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Electronic Arts &EA.O> a dépassé les attentes pour ses réservations du troisième trimestre mardi, soutenu par les ventes importantes de son nouveau titre "Battlefield" et les signes que les grands paris de l'éditeur de jeux vidéo sur sa franchise de jeu de tir la plus vendue portaient leurs fruits.

Les résultats reflètent un retour à la forme pour l'une des propriétés intellectuelles les plus précieuses d'EA, avec "Battlefield 6" qui s'est vendu à des millions d'exemplaires pendant la période chargée de la fin de l'année et qui a terminé comme le jeu le plus vendu en 2025, selon Circana, l'observateur de l'industrie.

Les bonnes performances de "Battlefield 6" sont également de bon augure pour les futurs propriétaires de l'éditeur, , le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et d'autres investisseurs, qui cherchent à exploiter le solide portefeuille de propriétés de l'entreprise pour progresser dans le secteur lucratif des jeux.

Alors que les ventes de "Battlefield" ont été fortes, l'attention se porte sur la manière dont l'entreprise conservera la base d'utilisateurs du jeu et monétisera ses fonctionnalités d'une manière convaincante qui ne détournera pas les fans. EA compte beaucoup sur les dépenses en jeu pour prolonger le cycle de vie de ses titres et en tirer des revenus réguliers.

Au troisième trimestre, EA a enregistré des réservations de 3,05 milliards de dollars, dépassant une estimation de 2,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net pour la période considérée s'est élevé à 88 millions de dollars, contre un bénéfice de 293 millions de dollars il y a un an.