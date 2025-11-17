E.W. Scripps monte en flèche après la prise de participation de Sinclair

17 novembre - ** Les actions du diffuseur E.W. Scripps

SSP.O ont bondi de 44,6 % à 4,425 $ ** SSP se redresse après que Sinclair SBGI.O ait révélé sa participation de 8,2 % dans la société Scripps

** Sinclair a déclaré être en pourparlers avec Scripps en vue d'une combinaison potentielle

** SSP déclare qu'il évaluera toutes les propositions qui augmentent la valeur et "prendra toutes les mesures appropriées" pour protéger la société et ses investisseurs contre les actions opportunistes

** Jusqu'à la dernière clôture, SSP avait progressé de ~38% cette année