 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

E.W. Scripps lance un réseau sportif, l'action augmente
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** L'action du radiodiffuseur E.W. Scripps

SSP.O augmente de 12,3 % à 3,78 USD

** L'entreprise lance une chaîne de télévision en continu gratuite et financée par la publicité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Scripps Sports Network

** La première diffusion de SSN aura lieu le mardi 24 mars; le réseau sera disponible sur les principales plates-formes et services de diffusion en continu

** Le lancement s'appuie sur le leadership de SSP en matière de programmation de sports féminins

** La couverture en direct comprendra la Ligue professionnelle de hockey féminin, la Ligue nationale de football féminin et la Ligue de volley-ball

** En tenant compte des mouvements de la séance , l'action a chuté de 5,3 % cette année

Sport

Valeurs associées

E.W. SCRIPPS RG-A
3,8500 USD NASDAQ +14,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank