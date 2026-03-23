E.W. Scripps lance un réseau sportif, l'action augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** L'action du radiodiffuseur E.W. Scripps

SSP.O augmente de 12,3 % à 3,78 USD

** L'entreprise lance une chaîne de télévision en continu gratuite et financée par la publicité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Scripps Sports Network

** La première diffusion de SSN aura lieu le mardi 24 mars; le réseau sera disponible sur les principales plates-formes et services de diffusion en continu

** Le lancement s'appuie sur le leadership de SSP en matière de programmation de sports féminins

** La couverture en direct comprendra la Ligue professionnelle de hockey féminin, la Ligue nationale de football féminin et la Ligue de volley-ball

** En tenant compte des mouvements de la séance , l'action a chuté de 5,3 % cette année