E.ON: va céder des activités en Roumanie à MVM

(CercleFinance.com) - MVM et E.ON ont conclu un accord pour la vente des activités de vente au détail d'énergie et de solutions clients d'E.ON en Roumanie.



Aux termes de l'accord, MVM achètera la participation de 68 % d'E.ON dans E.ON Energie Romania et sa participation de 98 % dans E.ON Asist Complet.



E.ON Energie Romania est l'un des plus grands fournisseurs de gaz et d'électricité en Roumanie, avec environ 3,4 millions de clients.



La transaction, qui est soumise aux approbations nécessaires, devrait être finalisée au premier semestre 2025.



' La décision annoncée aujourd'hui fait suite à une analyse approfondie qui a pris en compte la dynamique et l'impact des changements dans le secteur de l'énergie sur les opérations plus larges d'E.ON. La transaction permettra à E.ON de se concentrer sur ses domaines stratégiques les plus importants, conformément à son objectif de devenir le meneur de la transition énergétique européenne. ' a déclaré Marc Spieker, directeur de l'exploitation commerciale d'E.ON.





