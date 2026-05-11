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E.ON se renforce au Royaume-Uni avec le rachat d'OVO
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 13:28

E.ON indique avoir signé un accord portant sur l'acquisition du fournisseur d'énergie britannique OVO, renforçant ainsi sa position au Royaume-Uni en ajoutant environ quatre millions de clients aux 5,6 millions que le groupe allemand sert déjà dans ce pays.

"Le Royaume-Uni représente un marché de croissance important pour E.ON, notamment pour les solutions énergétiques flexibles et centrées sur le client", déclare Marc Spieker, directeur des opérations commerciales.

Outre son renforcement sur un marché britannique "dynamique et en pleine expansion", le groupe explique que cette transaction s'inscrit dans la continuité du développement d'une activité énergétique centrée sur le client et de plus en plus digitalisée.

Avec près de sept millions de compteurs intelligents installés, E.ON et OVO connectent ensemble plus de 60% de leurs clients au Royaume-Uni de manière entièrement numérique, un haut niveau de numérisation qui "constitue un socle solide pour de futures innovations".

Vers un développement dans les solutions innovantes

E.ON prévoit de déployer ces innovations en Allemagne et en Europe continentale afin de rendre les solutions énergétiques intelligentes accessibles à un large public européen, avec un accent particulier sur les solutions de flexibilité.

La flexibilité dans la consommation d'énergie permet aux clients de participer activement à la transition énergétique tout en réduisant significativement leurs coûts. E.ON propose déjà une centaine de solutions énergétiques différentes au Royaume-Uni.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat. L'acquisition envisagée est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, notamment celles du Royaume-Uni, dont la Competition and Markets Authority.

La finalisation de la transaction est prévue pour le 2e semestre 2026. En attendant l'obtention des autorisations réglementaires et la finalisation de l'opération, E.ON Next et OVO continueront de fonctionner de façon séparée.

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