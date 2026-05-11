E.ON se renforce au Royaume-Uni avec le rachat d'OVO
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 13:28
"Le Royaume-Uni représente un marché de croissance important pour E.ON, notamment pour les solutions énergétiques flexibles et centrées sur le client", déclare Marc Spieker, directeur des opérations commerciales.
Outre son renforcement sur un marché britannique "dynamique et en pleine expansion", le groupe explique que cette transaction s'inscrit dans la continuité du développement d'une activité énergétique centrée sur le client et de plus en plus digitalisée.
Avec près de sept millions de compteurs intelligents installés, E.ON et OVO connectent ensemble plus de 60% de leurs clients au Royaume-Uni de manière entièrement numérique, un haut niveau de numérisation qui "constitue un socle solide pour de futures innovations".
Vers un développement dans les solutions innovantes
E.ON prévoit de déployer ces innovations en Allemagne et en Europe continentale afin de rendre les solutions énergétiques intelligentes accessibles à un large public européen, avec un accent particulier sur les solutions de flexibilité.
La flexibilité dans la consommation d'énergie permet aux clients de participer activement à la transition énergétique tout en réduisant significativement leurs coûts. E.ON propose déjà une centaine de solutions énergétiques différentes au Royaume-Uni.
Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat. L'acquisition envisagée est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, notamment celles du Royaume-Uni, dont la Competition and Markets Authority.
La finalisation de la transaction est prévue pour le 2e semestre 2026. En attendant l'obtention des autorisations réglementaires et la finalisation de l'opération, E.ON Next et OVO continueront de fonctionner de façon séparée.
Valeurs associées
|18,170 EUR
|XETRA
|+1,42%
A lire aussi
-
Pendant que Wall Street progresse et que les bourses asiatiques s'envolent sur la thématique intelligence artificielle, le CAC 40 recule. Le pétrole oscille autour des 100 dollars, tiraillé entre espoirs d'accord USA-Iran et risque d'escalade. Comment l'investisseur ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est engagé lundi à prouver à "ceux qui doutent" de lui "qu'ils ont tort", au cours d'un discours considéré comme crucial pour son avenir, quelques jours après une cuisante défaite électorale pour le Labour. Le dirigeant ... Lire la suite
-
Les prix du pétrole grimpent et les Bourses évoluent prudemment lundi, sur fond de doutes croissants quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Vers 11H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, ... Lire la suite
-
Dua Lipa réclame $15 mlns à Samsung pour avoir utilisé son image afin de promouvoir la vente de téléviseurs
La pop star britannique Dua Lipa a intenté un procès contre Samsung Electronics afin d'obtenir au moins 15 millions de dollars de dommages et intérêts, le géant sud-coréen de la technologie étant accusé d'avoir utilisé son image sans autorisation pour commercialiser ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer