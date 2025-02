E.ON.: partenariat avec PSI autour des systèmes intelligents information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - E.ON annonce un partenariat avec PSI, une entreprise allemande spécialisée dans le développement de logiciels pour la gestion et l'optimisation des réseaux d'énergie, afin de déployer un système de contrôle intelligent standardisé destiné aux gestionnaires de réseau de distribution en Allemagne d'ici 2029.



Basé sur la plateforme modulaire Control System of the Future (CSF), ce système vise à réduire les coûts d'exploitation, renforcer la sécurité et faciliter l'intégration des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des pompes à chaleur.



Harald Heß, Senior Vice President Energy Networks Technology & Innovation chez E.ON, souligne que cette digitalisation est essentielle pour optimiser le réseau face aux défis futurs. Le premier site pilote sera équipé début 2028.





