E.ON: Oddo BHF maintient sa recommandation et sa cible
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 10:31
L'analyste rapporte que les résultats semestriels 2025 sont supérieurs aux attentes, avec un EBITDA de 5515 millions d'euros (+13%) légèrement au-dessus des prévisions internes (5449 millions) et du consensus (5427 millions).
Le segment Energy Networks s'est distingué grâce à une croissance organique du RAB dans toutes les régions, des volumes plus élevés et des coûts de redispatch réduits en Allemagne, ainsi qu'à des effets positifs en Europe.
Le broker souligne également que la guidance 2025 et les objectifs 2028 sont confirmés, incluant un plan d'investissement de 43 milliards d'euros sur la période.
Toutefois, il note l'absence de catalyseur à court terme, avec un effet de base défavorable attendu en 2026 qui pourrait freiner la dynamique bénéficiaire avant une amélioration attendue par la suite.
Valeurs associées
|16,0850 EUR
|XETRA
|+1,68%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 10:31:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Agence internationale de l'énergie relève ses prévisions 2025 sur l'offre de pétrole après les décisions de l'Opep+
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a relevé mercredi ses prévisions de croissance de l'offre pétrolière pour cette année, après la décision de l'Opep+ d'accroître la production, tout en abaissant ses prévisions de demande en raison d'une consommation morose ... Lire la suite
-
La vigilance maximale reste de mise mercredi pour l'Aude et quatre départements de la vallée du Rhône accablés par une vague de chaleur intense, s'accompagnant d'orages à partir de la mi-journée de Midi-Pyrénées au centre du pays. Météo-France prévoit 42°C à Lyon ... Lire la suite
-
Le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté sur place un correspondant de l'AFP. Pour son deuxième vol commercial, Ariane 6 doit mettre en orbite le satellite météorologique MetOp-SG-A1, premier ... Lire la suite
-
Un tribunal australien a jugé qu' Apple et Google avaient abusé de leur position sur le marché dans un différend avec le créateur du jeu vidéo Fortnite, l'un des plus populaires au monde. "C'est une VICTOIRE pour les développeurs et les consommateurs en Australie!" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer