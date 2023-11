Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: forte hausse des bénéfices à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - E.ON publie un résultat net ajusté en augmentation de plus de 800 millions d'euros pour atteindre 2,9 milliards sur les neuf premiers mois de 2023, ainsi qu'un EBITDA en progression de 1,7 milliard pour atteindre 7,8 milliards.



Le groupe énergétique allemand revendique une évolution positive des résultats dans ses deux segments réseaux d'énergie et solutions clients, qui ont tous deux profité de l'impact positif de l'environnement de marché.



Pour 2023, E.ON table toujours sur un résultat net ajusté entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros et un EBITDA ajusté entre 8,6 et 8,8 milliards, des prévisions reflétant une détérioration potentielle de l'environnement du marché de l'énergie au quatrième trimestre.





