E.ON et Imerys ont inauguré une centrale de valorisation énergétique à Willebroek

E.ON Power Plants Belgium et Imerys Graphite & Carbon ont inauguré une centrale de valorisation énergétique sur le site de production d'Imerys à Willebroek.

Construite, détenue et exploitée par E.ON, cette installation capte l'énergie du gaz de synthèse industriel - un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone à fort pouvoir calorifique - et la convertit en électricité grâce à une turbine à vapeur à haut rendement.

D'une capacité installée de 29 MW, la centrale alimente l'ensemble du site d'Imerys et injecte dans le réseau électrique belge un surplus d'électricité équivalent à la consommation annuelle d'environ 40 000 foyers.

Le site d'Imerys à Willebroek est le premier site de production mondial de noir de carbone de haute pureté, un additif conducteur indispensable aux batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie.

L'installation comprend également une unité de traitement des gaz de combustion de pointe avec des systèmes DeNOx et DeSOx - une technologie de contrôle des émissions disponible pour réduire les émissions de NOx (oxyde d'azote) et de SOx (oxyde de soufre).

Frank Wittchen, vice-président et directeur général d'Imerys Graphite & Carbon : " Ce projet représente une avancée majeure dans l'optimisation du processus de production de noir de carbone, permettant de maximiser l'utilisation des ressources et de réduire les externalités négatives pour les communautés. "

Marc Spieker, directeur des opérations commerciales du directoire d'E.ON : " La mise en service commerciale de cette usine représente une étape importante pour E.ON Energy Infrastructure Solutions à l'international, et nous sommes fiers de contribuer concrètement à la transition énergétique belge. "