E.ON: des bénéfices en progression au 1er semestre

(Zonebourse.com) - E.ON publie au titre des six premiers mois de 2025 un résultat net ajusté de 1,9 milliard d'euros, contre 1,8 milliard un an auparavant, tandis que son EBITDA ajusté est passé de 4,9 à 5,5 milliards, en ligne avec les attentes de sa direction.



'La croissance portée par les investissements, de fortes réalisations opérationnelles et des effets calendaires neutres sur la valeur ont conduit à ces hausses de 13% pour l'EBITDA ajusté et de 10% pour le résultat net ajusté', explique l'énergéticien.



L'Allemand met aussi en avant des investissements en augmentation de 11% sur le semestre à 3,2 milliards d'euros (en majorité dans le segment réseaux d'énergie), ainsi qu'une évolution de sa dette nette économique conforme à ses prévisions.



E.ON se dit ainsi pleinement en voie d'atteindre ses objectifs pour 2025, dont un résultat net ajusté de 2,85 à 3,05 milliards et un EBITDA ajusté de 9,6 à 9,8 milliards, et confirme ses objectifs à horizon 2028, y compris sa politique de dividendes.





