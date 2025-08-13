E.ON: des bénéfices en progression au 1er semestre
'La croissance portée par les investissements, de fortes réalisations opérationnelles et des effets calendaires neutres sur la valeur ont conduit à ces hausses de 13% pour l'EBITDA ajusté et de 10% pour le résultat net ajusté', explique l'énergéticien.
L'Allemand met aussi en avant des investissements en augmentation de 11% sur le semestre à 3,2 milliards d'euros (en majorité dans le segment réseaux d'énergie), ainsi qu'une évolution de sa dette nette économique conforme à ses prévisions.
E.ON se dit ainsi pleinement en voie d'atteindre ses objectifs pour 2025, dont un résultat net ajusté de 2,85 à 3,05 milliards et un EBITDA ajusté de 9,6 à 9,8 milliards, et confirme ses objectifs à horizon 2028, y compris sa politique de dividendes.
