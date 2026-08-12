E.ON accroît de 5% son bénéfice net ajusté au 1er semestre

E.ON dévoile un bénéfice net ajusté de 1 923 MEUR au titre du 1er semestre 2026 (soit 0,74 EUR par action), en progression de 5% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 1% à 5 404 MEUR.

"La solide performance opérationnelle et financière du 1er semestre 2026 témoigne de la résilience du modèle économique d'E.ON dans un contexte d'incertitudes géopolitiques persistantes", affirme le groupe énergétique allemand.

E.ON souligne la bonne marche de sa trajectoire de croissance, avec des investissements qui continuent de dépasser significativement les amortissements. A 2 972 MEUR, ses investissements se sont inscrits en retrait de 7% par rapport à la même période en 2025.

Le groupe revendique aussi un "bilan toujours solide, avec une évolution de la dette nette économique en ligne avec la tendance saisonnière normale". A 46,72 MdsEUR à fin juin 2026, sa dette nette économique s'est accrue de 8% sur six mois.

Aussi, le groupe confirme pleinement ses objectifs pour l'ensemble de 2026, dont un bénéfice net ajusté compris entre 2,7 et 2,9 MdsEUR, ainsi qu'un EBITDA ajusté compris entre 9,4 et 9,6 MdsEUR. Il maintient aussi ses prévisions à l'horizon 2030 d'environ 3,8 MdsEUR pour le bénéfice net ajusté et de l'ordre de 13 MdsEUR pour l'EBITDA ajusté.