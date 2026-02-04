 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

E.ON a signé un accord avec Assemblin Electrical en Suède
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:15

Assemblin Electrical a signé un accord-cadre avec E.ON concernant des projets dans des sous-stations situées dans deux de leurs zones de distribution d'énergie en Suède.

L'accord-cadre concerne l'installation de technologies électriques dans les postes régionaux du réseau dans les zones d'E.ON dans le centre et le sud de la Suède. Il est valable pour deux ans avec possibilité de prolongation d'un an supplémentaire.

La mission est divisée en deux parties : des projets plus petits d'une valeur comprise entre 2 et 5 millions de SEC, et des projets plus importants d'une valeur comprise entre 5 et 30 millions de SEC.

E.ON est le plus grand opérateur de réseau de Suède avec environ 137 000 km de réseau électrique, dont la majorité se trouve en zones rurales.

Valeurs associées

E.ON
18,055 EUR XETRA +0,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank