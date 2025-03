E.Macron : " la France va accroître et accélérer les commandes de Rafale "

(AOF) - Lors d'un déplacement sur la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur, à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), Emmanuel Macron a déclaré que la France va accroître et accélérer les commandes de Rafale au bénéfice de l'armée de l'air, dans le cadre de nouveaux investissements de défense, selon l’AFP. Luxeuil va par ailleurs être "à l'horizon de 2035 la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile nucléaire hypersonique. Le président français a dévoilé un investissement de près de 1,5 milliard d'euros pour moderniser et adapter cette base aérienne.