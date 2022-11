e-LOGIK et BOA Concept : un accompagnement au long cours

C’est dès 2014 que e-LOGIK fait le choix de l’agilité en confiant l’automatisation de son site historique de Toulouse (31) à BOA Concept. Depuis, l’installation a été plusieurs fois modifiée afin de suivre les nouvelles cadences du site toulousain. Cette agilité a également séduit d’autres membres du réseau et BOA Concept a, depuis, équipé l’adhérent du Mans (Tremblaye Logistique), l’adhérent de Paris-Roissy (Kairos Logistique), mais aussi le spécialiste de la gestion des retours, membre du réseau depuis presque 10 ans, la société lyonnaise Coliback.

L’activité d’e-LOGIK, spécialiste de la chaîne logistique dédiée au e-commerce, a bondi de 65% au cours des deux dernières années et atteint désormais 4 millions de colis expédiés par an. À Toulouse, la société s’est dotée d’un nouveau site de 4 000 m², trois fois plus grand que le précédent, véritable vitrine de son expertise en logistique e-commerce.

e-LOGIK a fait le choix de renouveler sa confiance en BOA Concept et d’équiper ce nouvel entrepôt des solutions du stéphanois, précurseur de l’intralogistique 4.0.