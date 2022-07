E-commerce : l’habillement en crise

Les commerçants font face à la baisse de la fréquentation des magasins. (© Showroomprivé)

Inflation et tensions d'approvisionnement pèsent sur le secteur. La prudence est de mise.

Le constat est sans appel: les soldes d’été connaissent un très mauvais démarrage.

C’est en tout cas ce que relève la fédération professionnelle Alliance du commerce.

Selon son étude, les ventes en magasins d’habillement du 22 juin au 2 juillet ont baissé de 19% par rapport à la même période en 2019, soit avant la crise sanitaire.

Baisse de trafic

En cause, la baisse de la fréquentation des magasins, emportée par la hausse des prix.

Parmi les catégories les plus concernées, figurent notamment l’habillement et la chaussure. Une réalité reflétée en Bourse. Depuis le début de l’année, les titres SMCP , Showroomprivé et Spartoo cèdent respectivement 31%, 46% et 63%.

Malgré un bon début d’année pour SMCP, les investisseurs redoutent l’évolution de la situation sanitaire en Asie-Pacifique (APAC), zone prioritaire de développement du groupe de luxe «accessible».

Pour l’heure, le propriétaire de Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac maintient ses objectifs annuels. Il vise une croissance des ventes à deux chiffres, ainsi qu’une marge opérationnelle courante ajustée en ligne avec celle de 2021, soit 9,2% «sous la condition que le contexte sanitaire en APAC s'améliore assez rapidement».

Le dossier conserve un intérêt spéculatif lié à un changement d’actionnaires à