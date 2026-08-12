DZ Bank voit plus loin sur Jenoptik

Jenoptik s'affiche en belle hausse à la Bourse de Francfort ( 5,33%, à 41,33 euros). Le groupe a relevé ses ambitions pour 2026 après la publication de ses comptes semestriels, salués par DZ Bank.

La société allemande spécialisée dans les technologies optiques a généré 503,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre, soit une hausse de 1% sur un an. Au niveau des divisions, les revenus de l'activité Semiconductors & Advanced Manufacturing ont augmenté de 10,2%, et ceux du segment Smart Mobility Solutions ont connu une croissance de 10,7%. A l'inverse, les ventes de Biophotonics ont reculé de 4,5%.

Au niveau de la rentabilité, elle s'est nettement améliorée avec un Ebitda en forte hausse de 25,5%, à 98,9 millions d'euros, portant la marge à 19,7%, loin des 15,8% enregistrés un an plus tôt. Cette progression est liée à une meilleure utilisation des capacités de production, aux mesures de réduction des coûts mises en oeuvre en 2025 et à une évolution favorable du mix-produits. Le bénéfice net est quant à lui passé de 25,3 à 39,7 millions d'euros.

En parallèle, les prises de commandes ont grimpé de 53%, à 723,4 millions d'euros.

Grâce à ces bonnes performances, Jenoptik vise désormais une croissance annuelle de ses revenus dans la moitié de sa précédente fourchette, qui prévoyait une progression à un chiffre. L'objectif de marge d'Ebitda a été resserré entre 20 et 21%, contre de 19 à 21% précédemment.

DZ Bank enthousiaste

La banque allemande a évoqué des résultats solides et une forte dynamique des commandes, notamment dans les semi-conducteurs. DZ Bank rappelle que la direction du groupe estime que la montée en puissance de l'industrie tourne à plein régime et que la dynamique de la demande n'a pas fondamentalement changé par rapport au premier trimestre.

Au vu du carnet de commandes élevé, l'exécution et les livraisons deviennent centrales. Jenoptik augmente ses capacités en personnel et en machines, poursuit la montée en puissance de sa nouvelle usine à Dresde et élargit ses capacités optiques à Iéna. Il n'y a actuellement aucun goulot d'étranglement sensible dans la chaîne d'approvisionnement selon l'entreprise, bien que des risques existent compte tenu de la forte dynamique des commandes.

La recommandation de DZ Bank reste à acheter, mais l'objectif de cours est porté de 46 à 48 euros.