DZ Bank reste à l'achat sur Zalando malgré l'ombre du "social commerce"
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:35
Dans une note de recherche diffusée plus tôt dans la journée, les analystes de Morgan Stanley mettaient les investisseurs en garde contre l'impact de cette nouvelle forme de shopping sur Internet, une menace dont DZ juge les conséquences en Bourse "injustifiées".
D'après la banque allemande, Zalando n'est pas vulnérable face à cette évolution du e-commerce, sachant que le distributeur berlinois parvient justement à maîtriser sa transformation digitale en conjuguant habilement confort de l'expérience d'achat en ligne avec divertissement sur les réseaux sociaux grâce à un écosystème qui lui permet de rester attractif auprès des clients.
Sur le plan financier, l'action Zalando peut actuellement être considérée comme peu valorisée, ajoute l'établissement basé à Francfort, puisque son ratio Valeur d'entreprise/Ebitda 2027 de 5,1x offre de son point de vue un bon rapport risque/rendement pour les investisseurs.
Valeurs associées
|21,480 EUR
|XETRA
|-12,08%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 17:35:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le groupe nordiste IDKIDS a été placé mardi en redressement judiciaire pour la plupart de ses marques en France, dont son enseigne phare de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi, nouvelle illustration des difficultés du secteur de l'habillemement. La procédure devant ... Lire la suite
-
Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ... Lire la suite
-
Le ministère public a requis mardi une peine de quatre de réclusion, dont un an ferme sous bracelet électronique, et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen lors du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national. ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé la séance de mardi à l'équilibre alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats d'entreprises, notamment des grandes banques qui pèsent lourd sur l'indice parisien. Le CAC 40 a perdu 0,02%, à 8.179,50 points, en baisse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer