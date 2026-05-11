 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DZ Bank reste à l'achat de Philips
information fournie par AOF 11/05/2026 à 16:35

(Zonebourse.com) - Quasiment une semaine après la publication trimestrielle de Philips, DZ Bank a donne son avis sur les résultats.

Les analystes estiment que le néerlandais a dévoilé des données convaincantes pour les trois premiers mois de l'année, portés par une forte demande dans l'électronique grand public et le diagnostic par imagerie. Le groupe a publié une croissance organique de 4%, dépassant les attentes du marché qui étaient à 3,3%. Ils saluent également l'amélioration de 40 points de base de la marge d'Ebita ajustée, qui s'est élevée à 9%. Quant à la baisse du bénéfice par action de 8%, elle est attribuée uniquement aux effets de change défavorables et non à des facteurs opérationnels.

Au niveau des opportunités, DZ Bank voit une demande accrue pour les IRM sans hélium, une accélération de la santé numérique aux Etats-Unis et en Europe, le vieillissement de la population mondial et le leadership technologique du groupe en intelligence artificielle.

Les analystes ont toutefois révélé quelques points de surveillance : des litiges juridiques et risques de réputation en cas de défaillance produit, la poursuite de la faiblesse de la demande en Chine et les coûts élevés des intrants et de la logistique.

La recommandation est toujours à l'achat, avec un objectif de cours de 33 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,0500 EUR Euronext Amsterdam -0,30%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 16:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sommet Africa Forward 2026 à Nairobi
    Le sommet "Africa Forward" a permis de mobiliser €23 mds d'investissements en Afrique-Macron
    information fournie par Reuters 11.05.2026 17:29 

    ‌Le sommet "Africa Forward", qui ​a débuté lundi au Kenya, a permis de mobiliser 23 milliards ​d'euros d'investissements en Afrique, a annoncé ​le président français ⁠Emmanuel Macron. "Aujourd'hui, par votre ‌mobilisation et ce qui a été fait, ce sont ​23 ‌milliards ... Lire la suite

  • Un bateau de la Guardia Civil espagnole navigue à côté du bateau de croisière MV Hondius, touché par le hantavirus, dans le port de Granadilla de Abona, sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 11mai 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Pourquoi l'hantavirus n'est "pas un nouveau Covid", selon les experts
    information fournie par AFP 11.05.2026 17:27 

    L'hantavirus "n'est pas un nouveau Covid", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Si la crise à bord du bateau de croisière MV Hondius, qui doit repartir pour les Pays-Bas lundi, a suscité l'inquiétude, ravivant les souvenirs de la pandémie de coronavirus ... Lire la suite

  • ( AFP / ANTONIO SEMPERE )
    Hantavirus et Covid-19 : quelles différences?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.05.2026 17:21 

    L'hantavirus "n'est pas un nouveau Covid", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Si la crise à bord du bateau de croisière MV Hondius, qui doit repartir pour les Pays-Bas lundi, a suscité l'inquiétude, ravivant les souvenirs de la pandémie de coronavirus ... Lire la suite

  • De la fumée s’élève du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban, le 11 mai 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.05.2026 17:15 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi: - Le Liban exhorte les Etats-Unis à faire pression sur Israël, qui poursuit ses frappes Les dirigeants libanais ont exhorté lundi les Etats-Unis à faire pression sur Israël pour qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank