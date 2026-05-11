DZ Bank reste à l'achat de Philips

(Zonebourse.com) - Quasiment une semaine après la publication trimestrielle de Philips, DZ Bank a donne son avis sur les résultats.

Les analystes estiment que le néerlandais a dévoilé des données convaincantes pour les trois premiers mois de l'année, portés par une forte demande dans l'électronique grand public et le diagnostic par imagerie. Le groupe a publié une croissance organique de 4%, dépassant les attentes du marché qui étaient à 3,3%. Ils saluent également l'amélioration de 40 points de base de la marge d'Ebita ajustée, qui s'est élevée à 9%. Quant à la baisse du bénéfice par action de 8%, elle est attribuée uniquement aux effets de change défavorables et non à des facteurs opérationnels.

Au niveau des opportunités, DZ Bank voit une demande accrue pour les IRM sans hélium, une accélération de la santé numérique aux Etats-Unis et en Europe, le vieillissement de la population mondial et le leadership technologique du groupe en intelligence artificielle.

Les analystes ont toutefois révélé quelques points de surveillance : des litiges juridiques et risques de réputation en cas de défaillance produit, la poursuite de la faiblesse de la demande en Chine et les coûts élevés des intrants et de la logistique.

La recommandation est toujours à l'achat, avec un objectif de cours de 33 euros.

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