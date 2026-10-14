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DZ Bank relève son objectif sur J&J
information fournie par AOF 14/10/2026 à 16:21

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(Zonebourse.com) - En forte baisse hier (-5,73%) après la publication de son point trimestriel, le titre Johnson & Johnson se reprend dans le calme ce mercredi peu après l'ouverture ( 1,17%, à 251,60 dollars). DZ Bank reste positif sur le titre, et a même relevé sa cible de cours.

Pour rappel, la veille, le spécialiste des produits de soins (pharmaceutiques, médicaments, équipements médicaux...) a dévoilé un bénéfice net publié de 210 millions de dollars, en chute de 95,9%. Cette baisse reflète notamment une charge exceptionnelle liée au projet de règlement du contentieux sur le talc, ainsi que les effets de l'acquisition de Firefly Bio et de la collaboration stratégique avec Sail Biomedicines. En données ajustées, le bénéfice net recule plus modérément, de 6,8%, à 6,339 milliards de dollars.

J&J a également relevé ses prévisions pour l'exercice en cours et table désormais sur un chiffre d'affaires publié compris entre 101 et 101,4 milliards de dollars (vs entre 100,8 et 101,4 milliards de dollars précédemment). La prévision de croissance opérationnelle ajustée est également relevée, à une fourchette de 6,4% à 6,8% (vs entre 6,2% et 6,8% auparavant). Enfin, Johnson & Johnson anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 11,05 et 11,15 dollars, contre 10,96 à 11,11 dollars auparavant.

L'avis de DZ Bank

Pour la banque allemande, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est conforme au consensus, tandis que le bénéfice par action l'a légèrement dépassé.

En ce qui concerne la nouvelle prévision de chiffre d'affaires, les analystes soulignent qu'elle ne se situe qu'à 100 millions de dollars au-dessus de l'ancien point médian et du consensus.

DZ Bank indique également que l'expiration du brevet de Stelara, un produit qui a généré 6,1 milliards de chiffre d'affaires l'an passé, devrait être surcompensée par une bascule du mix pharmaceutique vers des produits plus récents affichant des taux de croissance à deux chiffres. En ce qui concerne la division MedTech, actuellement en sous-performance en raison de la filiale Abiomed et de tensions au Moyen-Orient, elle devrait repartir à la hausse, notamment grâce au lancement du système chirurgical robotisé de pointe Ottava.

La recommandation sur le titre Johnson & Johnson reste à l'achat, avec une cible légèrement relevée de 284 à 290 dollars.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 16:21:00.

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