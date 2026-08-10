DZ Bank relève sa valeur intrinsèque sur Ionos Group

DZ Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Ionos Group, avec une valeur intrinsèque (fair value) rehaussée à 42 EUR, contre 34,5 EUR précédemment, dans le sillage d'un léger relèvement de ses estimations pour 2026 et les années suivantes.
Revenant sur la publication du groupe allemand de services informatiques au titre du 1er semestre 2026, la semaine dernière, le broker estime qu'elle "a impressionné par sa croissance record de la clientèle et par la dynamique de ses produits d'intelligence artificielle".
"La direction a précisé les perspectives pour l'exercice 2026 et reste optimiste à moyen terme", ajoute DZ Bank, rappelant qu'Ionos table sur une marge d'EBITDA ajustée de 40% et sur une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an.
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