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DZ Bank n'est plus à vendre sur Bayer
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 15:09

Dans un marché boursier allemand en repli, -1,29% pour le DAX 40, le titre Bayer suit la même trajectoire (-1,15%, à 40,02 euros) malgré l'avis positif de DZ Bank.

Dans une note, la banque allemande a relevé sa recommandation vendre à conserver sur l'action du spécialiste des produits pharmaceutiques et agrochimiques, tout en rehaussant légèrement sa cible de cours de 42 à 44 euros.

La principale raison de ce relèvement est le meilleur équilibre entre les risques juridiques, désormais plus prévisibles, et les perspectives de bénéfices. En ce qui concerne le glyphosate aux Etats-Unis, un accord transactionnel collectif de 7,25 milliards de dollars a reçu une approbation préliminaire en mars 2026 et une décision de la Cour suprême américaine est attendue d'ici juillet 2026 dans ce dossier.

DZ Bank relève toutefois que l'année 2026 s'annonce contrastée en ce qui concerne la performance opérationnelle. La division Crop Science subit la pression des coûts agricoles (diesel, engrais), tandis que dans la pharmacie, les marges devraient être affectées par l'arrivée des génériques du Xarelto, une molécule utilisée pour éviter ou traiter les caillots sanguins et éviter les phlébites, les embolies pulmonaires et réduire le risque d'AVC. Toujours dans cette division, les analystes misent beaucoup sur le nouveau médicament Asundexian (prévention des AVC) qui est une priorité absolue, avec des premières autorisations de mise sur le marché prévues pour 2026.

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