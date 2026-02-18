DZ Bank dégrade son conseil sur Bayer après de nouvelles provisions sur le Roundup
18/02/2026
Dans une note de recherche, la banque germanique, qui ramène parallèlement sa valeur intrinsèque sur l'action de 51 à 42 euros, étaye sa dégradation par la révision de son modèle de valorisation par la somme des parties, désormais basé sur l'intégration de provisions pour litiges portée de 7,8 à 11,8 milliards d'euros.
De son point de vue, cette dynamique de recalibrage devrait exercer une pression baissière à court terme sur le cours de bourse et reléguer au second plan les perspectives opérationnelles de l'entreprise, alors que Bayer a déclaré anticiper pour l'exercice 2025 un Ebitda ajusté compris entre 9,2 et 9,7 milliards d'euros, une fourchette en ligne avec l'estimation de DZ Bank, fixée à 9,5 milliards d'euros.
A plus long terme, poursuit toutefois DZ Bank, ces avancées pourraient avoir un effet plus positif sur le dossier en apportant davantage de visibilité financière, en ce qu'il permet de quantifier un risque juridique majeur pour les investisseurs.
Valeurs associées
|45,205 EUR
|XETRA
|-8,33%
