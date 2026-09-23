DZ Bank ajuste son objectif de cours sur Wacker Chemie

(Zonebourse.com) - Wacker Chemie se distingue à la Bourse de Francfort ( 1,13%, à 89,40 euros) et se dirige vers une troisième hausse consécutive. Aujourd'hui, le titre profite d'une note positive de DZ Bank.

La banque allemande estime que le plan stratégique renforce les perspectives de rentabilité, mais une inquiétude demeure sur la décision américaine concernant le polysilicium.

Les objectifs du plan stratégique du chimiste sont un chiffre d'affaires supérieur au PIB mondial et une marge d'Ebitda de 15%, à plus ou moins 2%. En parallèle, le programme Pace doit permettre de générer d'ici 2028 des économies brutes annuelles de plus de 300 millions d'euros, dont plus de la moitié auront un impact direct sur l'Ebitda.

En ce qui concerne le polysilicium, les analystes espèrent une décision du gouvernement américain d'ici décembre 2026, concernant le cadre futur des importations de ce matériau au titre de la "section 232", qui permet à l'administration américaine d'enquêter sur des importations lorsqu'elles sont susceptibles de menacer ou d'affaiblir la sécurité nationale.

Si la décision est défavorable à Wacker Chemie, sans protection efficace ni incitations suffisantes pour le marché solaire outre-Atlantique, DZ Bank anticipe la fermeture de l'un des trois sites de production de polysilicium l'année prochaine. Si tel était le cas, des amortissements supplémentaires et des charges exceptionnelles sur l'exercice 2027 seraient nécessaires.

En attendant, la banque allemande a confirmé son opinion à conserver, et a relevé sa cible de cours de 85 à 89 euros sur le titre.

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