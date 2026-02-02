DZ Bank ajuste sa valeur intrinsèque sur Colgate-Palmolive, mais reste vendeur
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:40
Si la banque allemande reconnaît que les comptes trimestriels du fabricant américain de produits de consommation courante se sont révélés meilleurs que prévu, elle souligne aussi que la croissance a été principalement portée par les prix.
De son point de vue, la faiblesse de l'activité en Amérique du Nord pourrait cependant continuer à représenter un facteur de pression, les efforts mis sur la "premiumisation" et les innovations, et les hausse de prix qui en résultent devant se faire au détriment des volumes de ventes.
Disant ne pas percevoir de facteurs positifs à court terme éventuellement de nature à dynamiser le cours de l'action, DZ Bank confirme sa recommandation vendeuse sur le titre.
Valeurs associées
|91,950 USD
|NYSE
|+1,82%
