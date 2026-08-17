Dynatrace recule après avoir annoncé l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 1,25 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions de Dynatrace DT.N , société spécialisée dans les logiciels optimisés par l'IA, ont reculé de 3% à 47,68 dollars en pré-ouverture lundi, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds ** DT, dont le siège est à Boston, dans le Massachusetts, émet en souscription privée des obligations échangeables d'un montant de 1,25 milliard de dollars, arrivant à échéance le 1er septembre 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de cette opération à des fins générales

** Elle prévoit d’utiliser une partie du produit pour couvrir le coût des opérations de couverture, et d’utiliser jusqu’à environ 200 millions de dollars pour racheter des actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations échangeables

** La société affiche une capitalisation boursière de 14,2 milliards de dollars

** L'action a clôturé en baisse de 3% vendredi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 13%

** La recommandation moyenne de 36 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian est de 60 dollars, contre 45,50 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG