Dynatrace en hausse après que des courtiers ont relevé leur objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la troisième puce: il faut lire « à partir de 36 $ » et non « jusqu'à 36 $ »; correction orthographique du mot « brokerages » dans la sixième puce)

16 juin - ** L'action de l'éditeur de logiciels Dynatrace

DT.N progresse de 3,8 % à 42,7 $

** La société de courtage BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 21,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $

** DT présente une feuille de route crédible pour atteindre ses objectifs de chiffre d’affaires récurrent annuel pour l’exercice 2027, après une clôture légèrement décevante de l’exercice 2026 – BMO

** BMO table sur une dynamique soutenue dans l’activité principale de DT

** Le cours cible médian des 37 courtiers s'établit à 45 $ – données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, l’action accusait un recul d’environ 5 % depuis le début de l’année