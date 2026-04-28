Dynatrace en hausse après l'annonce de l'acquisition d'une participation importante par l'actionnaire activiste Starboard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de la société de logiciels d'IA Dynatrace DT.N progresse de 8,4 % à 38,60 dollars en pré-ouverture ** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans la société et fait pression pour que des changements soient apportés afin de faire grimper le cours de l'action, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant le projet d'une lettre rédigée par un cadre supérieur

** Starboard estime que l'action DT est sous-évaluée par rapport à ses concurrents et a engagé des discussions en privé avec la direction de la société ces derniers mois - WSJ

** Selon le WSJ, l'investisseur activiste fait pression pour un programme accéléré de rachat d'actions et estime que DT pourrait restituer plus de 2,5 milliards de dollars à ses actionnaires d'ici trois ans

** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations du WSJ

** À la clôture d'hier, l'action DT affichait une baisse de 17,8 % depuis le début de l'année